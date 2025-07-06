Rahmi Koç'tan Hollywood'da rekor alım: 26,5 milyon dolara ev satın aldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, Hollywood’un efsanevi yapımlarından “Şeytan Marka Giyer” filminde kullanılan evi 26,5 milyon dolara (yaklaşık 1,1 milyar TL) satın aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rahmi Koç'tan Hollywood'da rekor alım: 26,5 milyon dolara ev satın aldı
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2006 yılında vizyona giren ve başrollerinde Meryl Streep ile Anne Hathaway’in yer aldığı Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filmi, sadece hikayesiyle değil, görkemli sahneleriyle de hafızalarda yer etmişti. Filmde Meryl Streep’in canlandırdığı Miranda karakterinin yaşadığı lüks konut, yıllar sonra satışa çıkarıldı. Bu ikonik evin yeni sahibi ise Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.

26,5 MİLYON DOLARLIK DEV SATIN ALMA

Ekonomim'e göre Rahmi Koç, New York’un Manhattan bölgesinde yer alan bu lüks konutu satın almak için oldukça dikkatli ve gizli bir süreç yürüttü. Satın alma işleminin, kurulan özel şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Konut için ödenen toplam tutar ise tam 26,5 milyon dolar. Bu da güncel kurla yaklaşık 1,1 milyar TL’ye karşılık geliyor.

Satın alınan malikane sadece Hollywood bağlantısı ile değil, büyüklüğü ve özellikleriyle de dikkat çekiyor. Toplamda 1100 metrekareyi aşan bir alana kurulu olan konut, 7 yatak odası ve 11 banyoya sahip. Evin içinde ayrıca bir basketbol sahası da bulunuyor.

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