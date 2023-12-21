Raportör Nacho Amor'un Görüşme Trafiği Dikkat Çekti! DEM Parti, KHK'lılar ve Özgür Özel ile Görüştü

Türkiye hakkında olumsuz AB raporlarının altında imzası olan Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk parlamanterlerle karma toplantının ardından, Dem Parti heyeti ile görüştü. KHK’lılarla görüşmeyi ihmal etmeyen Nacho Amor ziyaret turunu CHP Genel Merkezi'nde tamamladı.

Raportör Nacho Amor'un Görüşme Trafiği Dikkat Çekti! DEM Parti, KHK'lılar ve Özgür Özel ile Görüştü

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısı ardından bir dizi görüşme yaptı.

Amor, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet tarafından Meclis’te ağırlandı.

Dem Parti ve AP Raportörü arasındaki basına kapalı yapılan görüşmede “Kobane Davası” ve Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Raportör görüşmenin ardından Dem Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte FETÖ ve PKK iltisakları nedeniyle görevlerinden alınan KHK’lılarla bir araya geldi. Amor’un görüşme notlarında Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye çalıştığı ortaya çıktı.

Amor görüşme trafiğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelerek tamamladı. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

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# Avrupa Parlamentosu # chp # DEM Parti
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