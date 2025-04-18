Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu’da gözaltına alınan Kütahyalı’nın, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“gazetecilik heyecanıyla hareket ettim, üzgünüm”

Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağı ve Ankara’daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal edildiği yönündeki paylaşımına ilişkin olarak, “Bu paylaşım nedeniyle kamuoyunda yanlış bir algıya neden olduğum için üzgünüm ve pişmanım. Bu paylaşımı, gazeteci arkadaşlarım arasında yoğun şekilde konuşulan iddiaların etkisiyle ve mesleki heyecanın da etkisiyle yaptım” dedi.

Paylaşımı yaparken herhangi bir kamu görevlisinden ya da güvenlik yetkilisinden bilgi almadığını belirten Kütahyalı, değerlendirmesini tamamen kendi gözlemleri ve CHP içerisindeki bazı kaynaklardan edindiği izlenimlere dayandırdığını söyledi.

“ilk veren olma heyecanı ile düşünmeden davrandım”

İstanbul’dan Ankara’ya yapılan polis sevkiyatlarına dair yorumlarının, Keçiören ve Etimesgut belediyelerine yönelik operasyon iddialarıyla ilgili olduğunu belirten Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilik refleksiyle ilk haber veren kişi olabilme heyecanı beni bu paylaşımı yapmaya itti. CHP’li eski bir yetkiliyle telefon görüşmesi yaptım. Yanında bulunan emekli bir güvenlik bürokratı, Etimesgut ve Keçiören belediyeleri hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma yapılabileceğini açıkça ifade etti. Ben de elimdeki bilgilerin kesinliğine rağmen yargısal sürece saygı gereği net ifadeler kullanmayarak, ‘galiba yarın operasyon yapılacak’ şeklinde daha temkinli bir dille paylaşımda bulundum.”

Yaptığı paylaşımlar sonrası kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine düzeltme niteliğinde açıklamalar yaptığını belirten Kütahyalı, şunları söyledi:

“Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un benim paylaşımımı referans alarak yaptığı eleştiriye istinaden, kendisinin tamamen haklı olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundum. ‘Benim tahminim yanlıştı, Sayın Bakan ne diyorsa doğrudur’ diyerek pişmanlığımı açıkça dile getirdim. Ancak ilgili eski CHP yetkilisinin ve yanındaki emekli bürokratın kimliklerini paylaşmak istemiyorum.”

borsa iddiasına da yanıt verdi

Öte yandan, Cem Küçük’ün kendisini borsada manipülasyonla suçlamasına ilişkin de açıklama yapan Kütahyalı, herhangi bir kişi ya da gruba finansal yönlendirme yapmadığını, borsadan haksız kazanç elde etmeye yönelik hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.