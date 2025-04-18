4 ilde suç örgütü operasyonu: Elebaşları da gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
4 ilde suç örgütü operasyonu: Elebaşları da gözaltında
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Adana’da S.B., İstanbul’da H.Y. ve B.B. (yurt dışında tutuklu), Antalya’da A.B., İzmir’de ise S.A. (yurt dışında) ve U.G.’nin (cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 6 farklı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokma, iş yeri kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silah-mühimmat kaçakçılığı gibi suçlardan şüpheli 158 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet birimlerini ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik ederek, “Milletimizin duası ve desteğiyle şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz” dedi.

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