Rekabet Kurulu düğmeye bastı: Tersanecilikte 33 şirket ve birlik için soruşturma kararı

Rekabet Kurulu, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olan tersanecilikte faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında kapsamlı bir soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tersanecilik sektöründe yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi. Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında yapılan değerlendirmelerde sektörde rekabetin kısıtlandığına yönelik ciddi şüpheler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMI

Açıklamada, soruşturmanın kapsamına dair şu bilgilere yer verildi:

“Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor.”

Rekabet Kurumu, tersaneciliğin Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yürütülen soruşturmanın, sektörde iş gücü piyasasının sağlıklı işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

