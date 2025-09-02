ÖTV zammına rağmen otomotivde tarihi rekor: Ağustos satışları zirve yaptı!

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yayımladığı rapora göre, 2025 yılı Ağustos ayında Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek satış adetine ulaşıldı. Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 artışla 162 bin 932 adede yükseldi.

ÖTV DÜZENLEMESİNE RAĞMEN TALEP ARTTI

Temmuz ayının son haftasında ÖTV oranlarında yapılan düzenlemeler satışlarda kayda değer bir düşüşe neden olmadı. İçten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde yüzde 80 olan ÖTV oranı yüzde 75 ve yüzde 70’lik dilimlere çekilmişti. Elektrikli araçlarda ise 160 kW altı için yüzde 10 olan ÖTV oranı yüzde 25’e çıkarılırken, yeni eklenen matrahla yüzde 55’lik basamak da sisteme dahil edildi.

160 kW üstü için yüzde 45 olan ÖTV oranları ise yüzde 65 ve yüzde 75 seviyelerine yükseltildi. Bu değişikliklere rağmen otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,77 düşüş yaşadı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalamasına göre yüzde 70,6, toplam pazar ise yüzde 60 artış gösterdi.

DÜŞÜK VERGİ SINIFINA YOĞUN TALEP

Ağustos ayı satış raporlarına göre pazarın yüzde 81,9’unu düşük vergi oranlı A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti yüzde 56 ile en çok tercih edilen sınıf olurken, B segmenti yüzde 25,4 pay aldı. Motor tipine göre satışlarda ise benzinli araçlar yüzde 46,5 pay ile lider konumda. Hibrit modeller yüzde 26, elektrikliler yüzde 18,5 ve dizel araçlar ise yüzde 8’lik pay elde etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA PATLAMA

Ocak-Ağustos döneminde elektrikli araç satışlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 106,6 artarken, 160 kW üstü modellerde artış yüzde 285,9 olarak kaydedildi. Benzinli otomobillerde ise 1400 cc ve altındaki motor hacmine sahip modeller yüzde 33,2 ile en yüksek payı aldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR VE MODELLER

Ağustos 2025’te en çok satış yapan markalar arasında Renault 10 bin 563 adet ile ilk sırada yer aldı. Onu 9 bin 464 adetle Fiat, 8 bin 730 adetle Tesla ve 7 bin 148 adetle Volkswagen takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde ise toplam satışlarda Renault 80 bin 566 adet ile liderliğini korudu. Fiat 71 bin 851, Ford 63 bin 105 ve Volkswagen 61 bin 890 satışla ilk sıralarda yer aldı.

Modellere bakıldığında Ağustos ayında en çok satan araç 8 bin 730 adet ile Tesla Model Y oldu. Bu modeli 4 bin 454 adetle Renault Megane, 3 bin 477 adetle Fiat Egea Sedan ve 3 bin 256 adetle Renault Clio HB izledi.