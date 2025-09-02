Bakan Tunç’tan İBB soruşturması açıklaması: “Soruşturmalar siyasi değil, yargı görevini yapıyor”

Adalet Bakanı Tunç, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili açıklamasında, soruşturmaların siyasi saiklerle yürütüldüğü iddialarını reddetti. “Savcılar suç ihbarı karşısında inceleme yapmak zorundadır. Bu, hukukun gereğidir” ifadelerini kullanan Tunç, yargı sürecinin bağımsız şekilde işlediğini belirtti. Bakan, herkesin hukuka güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adli Yıl resepsiyonunun ardından soruları yanıtlayan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 7 sorudan oluşan yazılı önergesine de değindi. Bakan Tunç, “Soruşturmanın başından beri dosyayı etkilemeye yönelik tehdit ve karalamaya varan ifadeler kullanıldığını görüyoruz” sözleriyle muhalefetin tutumunu eleştirdi.

"GÖREV YAPILMAMASINI BEKLEMEK HUKUKA AYKIRIDIR"

Soruşturmaların “siyasi” olduğu yönündeki açıklamaları sert bir dille eleştiren Adalet Bakanı, “Cumhuriyet savcılarımız suç ihbarı karşısında araştırma yapmakla yükümlüdür. Deliller varken görev yapılmamasını beklemek hukuka aykırıdır” dedi. Ayrıca sulh ceza hâkimliklerinin kararlarına itiraz yolunun açık olduğunu hatırlatarak, “Burada tek bir kişi karar vermiyor. Kişilerin savunma hakkı kutsaldır” açıklamasını yaptı.

Ana muhalefet liderine çağrıda bulunan Tunç, “Yargıyı etkileyebilecek yorumlardan kaçınılmalı. Eleştiri elbette mümkündür; ancak tehdide varan cümleler farklı maksat taşır” ifadelerini kullandı.

İddianamelerin yazım sürecinin devam ettiğini dile getiren Tunç, “İhbar edenler de itirafçı olanlar da kendileri. İddianameler geldiğinde suçlamalar görülecek. Kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor” sözleriyle sürecin titizlikle sürdüğünü belirtti.