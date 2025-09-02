Anadolu’da bir ilk: Perre’de Mısır Tanrısı Pataikos ortaya çıktı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kazılar, "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürüyor. Alkan, burada yapılan incelemelerde 2 bin 100 yıllık bir hipoje mezar ve içinde 14 bireyin gömülü olduğu oda mezarda çeşitli figürler keşfedildiğini açıkladı.

Buluntular arasında Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), farklı amuletler ve boncuklar yer alıyor. Alkan, bu figürün Anadolu’daki kazılarda ilk kez ortaya çıktığını belirterek, keşfin büyük heyecan yarattığını vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ise kazıların titizlikle yürütüldüğünü ve Perre Antik Kenti’nde önemli tarihi buluntulara ulaşıldığını söyledi.