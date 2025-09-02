DEAŞ’a büyük darbe: Afyonkarahisar merkezli 5 ilde 6 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eylem hazırlığında oldukları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

