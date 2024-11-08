Rekabet Kurulu’ndan iki ilaç firmasına para cezası kararı

Rekabet Kurulu, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ ile Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmalarda kararını verdi. İki firmaya da idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ, rakipleriyle rekabete hassas bilgileri paylaşması nedeniyle 42.148.808,07 TL idari para cezasına çarptırıldı. Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ise rakipleriyle karşılıklı olarak çalışanlarını almamaya yönelik anlaşmalar yaptığı gerekçesiyle 35.722.195,45 TL idari para cezası aldı.