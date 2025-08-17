Rekor gözaltı! Huzur operasyonunda aranan suçlular tek tek yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, 1351 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri gerçekleştirildi. Bu aşamaya polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

550 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimlerde toplam 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 86 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

Toplam 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 42 kişiye ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Uygulamanın trafik ayağında 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem yapılırken, 15 araç trafikten men edildi. Toplamda 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.