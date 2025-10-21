Resmi Gazete'de yayımlandı: 26 bin 673 yeni sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, sağlık hizmetlerinde görev alacak 26 bin 673 sözleşmeli personelin 2026 yılında istihdam edilmesi planlanıyor. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye sağlık sektöründe istihdamı güçlendirecek yeni bir adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin görevlendirileceği hizmet birimlerinin belirlenmesini içeriyor. Karar, 2026 yılında uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

HANGİ BİRİMLERDE PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sağlık personeli istihdamı şu şekilde dağıtılacak:

Acil sağlık hizmetlerinde: 1 kişi
İlçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde: 7 kişi
Sağlık evlerinde: 8 kişi
Yataklı tedavi alanında: 26 bin 657 kişi

Kararda, istihdam edilecek personelin unvanlarına ilişkin detaylara da yer verildi. Buna göre: 3 bin 652’si tabip, 22 bin 983’ü uzman tabip olarak görev yapacak. Ayrıca, farklı branşlarda da istihdam sağlanacak: 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri göreve başlayacak.

