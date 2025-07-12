Resmi Gazete’de yayımlandı: Gemi seferlerinde yeni dönem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında ve yurt dışı kıyı tesislerine yapılan düzenli araç ve yolcu seferlerine ilişkin usul ve esasları yeniden şekillendiriyor.

Yeni yönetmelikte, kondisyona yönelik dizayn değerlendirmesi ve denetimini kapsayan "durum değerlendirme denetimi" tanımı eklendi. Bu denetimin esasları idare tarafından belirlenecek.

Ayrıca şehirlerarası taşımacılık yapılan hatlarda adil ve sürdürülebilir rekabet ortamı sağlamak amacıyla idare sınırlı denetim yetkisine sahip olacak.

İşletmeciler, sefer programlarında yapacakları değişiklikleri en az 1 hafta önceden Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS) üzerinden idareye bildirecek.

HAT İZNİ, EK SEFER VE SİGORTA ŞARTLARI NETLEŞTİ

Kiralık olarak işletilen bir gemi satın alındığında, mevcut hat izni belgesi belge bitiş tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.

Yolcu ve araç yoğunluğunun arttığı özel günlerde, ek sefer yapılabilecek, ancak bunun için DSBS üzerinden bildirim yapılması ve diğer seferlerin aksamaması şartı aranacak.

Düzenli sefer yapan gemilerin, Bakanlıkça ilan edilen kulüp ve sigortacılardan, hat izni süresince geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekecek.

Başka bir işletmeciye ait hatta hizmet alımıyla çalışacak gemiler için ilave hat izni alınması zorunlu olacak.

25 yaşından büyük klassız gemilerin, hem ilk hem de devam eden su altı sörveylerinde, yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına durum değerlendirme denetimi yaptırması gerekecek.

AYAKBASTI ÜCRETLERİ ARTIK TÜRK LİRASIYLA ALINACAK

Yeni düzenlemeye göre, kıyı tesislerinin araç ve yolculardan ayakbastı ve benzeri adlarla aldığı tüm ücretler Türk lirası cinsinden tahsil edilecek.

Ayrıca bu ücretler için, deniz ve iç sular ulaşımında adil ve sürdürülebilir rekabetin sağlanması amacıyla, tavan ücret uygulaması başlatılacak ve bu sınır idare tarafından belirlenecek.

Akdeniz ve Karadeniz’deki liman devleti denetimi mutabakat muhtıralarından herhangi birinde, geminin bayrağına ilişkin değerlendirme kaydının bulunmaması halinde, hat izni verilmeyecek.

Ayrıca, geminin bayrağının siyah listede yer almaması ve geminin sertifikalarını yayımlayan kuruluşun düşük performanslı olmaması şartlarından en az biri sağlanmalı. İdare isterse her iki şartı da talep edebilecek.

KKTC SEFERLERİNDE ALTERNATİF UYGULAMALAR MÜMKÜN

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan taşımacılıkta, idare gerekli görmesi halinde alternatif uygulamalar yapabilecek.

UYGUNLUK YAZISI, ÖNSÖRVEY VE DENETİM KOŞULLARI

Kıyı tesisleri arasında hat izni ile çalışan işletmelerin yanı sıra, yabancı ülke kıyı tesisleriyle düzenli sefer yapacak işletmeciler, gemileri için uygunluk yazısı almak zorunda olacak.

Türk bayraklı gemiler için önsörvey, yabancı bayraklılar için liman devleti denetimi uygulanacak.

Şehirlerarası taşımacılık yapan veya Güney Marmara ve Ege adalarına sefer düzenleyen işletmeler, online bilet satış sistemi kurmak zorunda olacak.

Satılan biletlerde en fazla %10 oranında yolcu ve araçlık bilet kotası uygulanacak.

İşletmecinin adı veya ticaret unvanı değişirse, bu durum 5 iş günü içinde liman başkanlığına bildirilmek zorunda.

İdare, hat izninin yeni ad ve unvanla yeniden düzenlenmesi için 2 ay süre tanıyacak. Bu süre boyunca gemi, daha önceki izinlerle seferlerine devam edebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.