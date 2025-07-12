Sürücüler dikkat! Bu bölgelerde yol çalışması var

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı’nın 159-160. kilometreleri arasında, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Devlet Yolu’ndan otoyola giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında, İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sağ toplayıcı yolda şerit daraltması uygulanıyor ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometreleri arasında, Eminlik Kavşağı Adana yönünde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 1 numaralı şeritten sağlanıyor.

Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresinde, Ünye-Yunusemre Tüneli Samsun-Ordu yönündeki tüpte bakım çalışması yapılıyor. Trafik, diğer tüpten çift yönlü olarak devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun İzmir istikameti 8-9. kilometreleri, yol yapım çalışması nedeniyle kapatıldı. Trafik akışı, İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 27-50. kilometreleri arasındaki Kuşyuvası (T1-T4) ve Çayarası (1-3) tünellerinde, 14 Temmuz’a kadar her gün 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Çeşme-Silifke yolunun 21-22. kilometreleri, patlatma çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde de tek şeritten kontrollü veriliyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Çaykara-Bayburt yolunun 9-12. kilometreleri arasında, üstyapı yenileme çalışması nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapatılıyor, ulaşım tek şeritten devam ediyor.