Sürücüler dikkat! Bu bölgelerde yol çalışması var

Karayolları Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz itibarıyla birçok şehirde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bazı tünellerde gündüz saatlerinde geçişler kapatılırken, bazı otoyol bağlantıları tamamen trafiğe kapatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sürücüler dikkat! Bu bölgelerde yol çalışması var
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu Hendek Kavşağı’nın 159-160. kilometreleri arasında, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Devlet Yolu’ndan otoyola giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında, İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sağ toplayıcı yolda şerit daraltması uygulanıyor ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometreleri arasında, Eminlik Kavşağı Adana yönünde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 1 numaralı şeritten sağlanıyor.

Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresinde, Ünye-Yunusemre Tüneli Samsun-Ordu yönündeki tüpte bakım çalışması yapılıyor. Trafik, diğer tüpten çift yönlü olarak devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun İzmir istikameti 8-9. kilometreleri, yol yapım çalışması nedeniyle kapatıldı. Trafik akışı, İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü sürdürülüyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 27-50. kilometreleri arasındaki Kuşyuvası (T1-T4) ve Çayarası (1-3) tünellerinde, 14 Temmuz’a kadar her gün 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Çeşme-Silifke yolunun 21-22. kilometreleri, patlatma çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde de tek şeritten kontrollü veriliyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Çaykara-Bayburt yolunun 9-12. kilometreleri arasında, üstyapı yenileme çalışması nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapatılıyor, ulaşım tek şeritten devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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