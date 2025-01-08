Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Celkan'ın evine girerek yaptığı kontrolde, ünlü ressamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği inceleme sonrası, Celkan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şu an itibariyle ölümün doğal sebeplerden mi yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığı henüz netleşmiş değil.

Deniz ürünlerinden yaptığı sanat eserleriyle tanınan ressam ve balıkadam Nedim Celkan, eserlerini ürettiği evinde uzun yıllar boyunca yaşamıştı. Celkan'ın evinin, sanat eserleriyle dolu bir müzeyi andırdığı ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilen bir yer haline geldiği belirtiliyor.