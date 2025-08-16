Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme: Çarpıcı ifadeler!

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir hakkındaki soruşturma kapsamında eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme: Çarpıcı ifadeler!
Yayınlanma:

Katip Yılmaz, Çallı ile Epözdemir arasında “hayatın olağan akışına aykırı” birçok durum yaşandığını belirterek, önemli itiraflarda bulundu.

Yılmaz, 2016-2021 yılları arasında Çallı’nın katipliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:
Rezan Epözdemir sık sık Çallı’nın odasına gelirdi. Bu ziyaretlerde büromuzla ilgisi olmayan dosyalara ait kimlik ve adres bilgilerini, UYAP üzerinden sorguladığını gördüm.”

HAKİM VE SAVCILARDAN RİCADA BULUNDU

Katip Yılmaz, Epözdemir’in bazı dosyaların hızlandırılması için Çallı’dan hakim ve savcılarla görüşmesini istediğini, Çallı’nın da bu talepleri yerine getirmeye çalıştığını öne sürdü.

Yılmaz, Epözdemir’in Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, tüm masrafları kendisinin karşıladığını söyledi. Ayrıca sık sık İstanbul’un en pahalı restoranlarında yemek yediklerini, ücretleri Epözdemir’in ödediğini belirtti.

Çallı hakkında soruşturma başlatıldığında, Epözdemir’in telaşla Çallı’nın korumasını arayarak araç üzerindeki şerhin kaldırılması talimatı verdiği de ifade edildi.

Yılmaz, 2016-2017 yıllarında Epözdemir’in müvekkiline konulan yurt dışı yasağının Çallı’nın devreye girmesiyle kaldırıldığını, bu işlem karşılığında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi.

Son olarak Yılmaz, kimseden rüşvet almadığını, sadece savcının talimatlarını yerine getirdiğini, evrakları iletmekten öte bir rolü olmadığını belirtti.

29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandıYurt
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor: 16 Ağustos hava durumuMeteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor: 16 Ağustos hava durumuYurt
Rezan Epözdemir avukat
Günün Manşetleri
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Memur ve emekliye ikinci zam teklifi geldi!
Bakan Yumaklı'dan çarpıcı uyarı
Vatan Partisi’nden Çerçioğlu hamlesine ilk yorum
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem