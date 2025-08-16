Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme: Çarpıcı ifadeler!

Katip Yılmaz, Çallı ile Epözdemir arasında “hayatın olağan akışına aykırı” birçok durum yaşandığını belirterek, önemli itiraflarda bulundu.

Yılmaz, 2016-2021 yılları arasında Çallı’nın katipliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Rezan Epözdemir sık sık Çallı’nın odasına gelirdi. Bu ziyaretlerde büromuzla ilgisi olmayan dosyalara ait kimlik ve adres bilgilerini, UYAP üzerinden sorguladığını gördüm.”

HAKİM VE SAVCILARDAN RİCADA BULUNDU

Katip Yılmaz, Epözdemir’in bazı dosyaların hızlandırılması için Çallı’dan hakim ve savcılarla görüşmesini istediğini, Çallı’nın da bu talepleri yerine getirmeye çalıştığını öne sürdü.

Yılmaz, Epözdemir’in Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, tüm masrafları kendisinin karşıladığını söyledi. Ayrıca sık sık İstanbul’un en pahalı restoranlarında yemek yediklerini, ücretleri Epözdemir’in ödediğini belirtti.

Çallı hakkında soruşturma başlatıldığında, Epözdemir’in telaşla Çallı’nın korumasını arayarak araç üzerindeki şerhin kaldırılması talimatı verdiği de ifade edildi.

Yılmaz, 2016-2017 yıllarında Epözdemir’in müvekkiline konulan yurt dışı yasağının Çallı’nın devreye girmesiyle kaldırıldığını, bu işlem karşılığında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi.

Son olarak Yılmaz, kimseden rüşvet almadığını, sadece savcının talimatlarını yerine getirdiğini, evrakları iletmekten öte bir rolü olmadığını belirtti.