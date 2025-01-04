Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın panik yarattı

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede paniğe yol açarken, hastaların güvenliği için hızla müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına almayı başardı.

Başhekim Özcan Yavaşi, yangının servis deposunda çıktığını ve yayılmadan kontrol altına alındığını belirtti. Yangın nedeniyle 18 hasta, herhangi bir zarar görmeden başka servislere tahliye edildi. Yavaşi, olay yerindeki incelemelerin ardından servislerin toparlanacağını ve hastaların sabah yeniden yerlerine alınacağını ifade etti.