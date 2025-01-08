Rize’de silahlı saldırgan çatı katında yakalandı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Şubenin kargo bölümüne gelen bir kişi, belindeki tabancayı çıkararak ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Korku ve panik yaratan saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çalışanlara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 kişiyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadılar.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise firari saldırganın bir çatı katında saklanırken yakalandığını duyurdu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.