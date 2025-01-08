Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Başkanlığı resmen kuruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Başkanlığı resmen kuruldu.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkanlık, Türkiye’nin siber güvenlik stratejilerinin geliştirilmesi, ulusal güvenliğin dijital boyutunun güçlendirilmesi ve kritik altyapıların korunması konularında çalışmalar yürütecek.

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