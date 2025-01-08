Esenyurt’ta sağır ve dilsiz çocuğa şiddet

Olay, geçtiğimiz hafta Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz bir çocuk, internet kafede 2 kişi tarafından boş bir odaya götürülerek darp edildi. O sırada bir diğer kişi de bu görüntüleri kayda aldı. Saldırganlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çocuğun abisini tehdit etti ve “Şikayet edersen sana da aynı şeyi yaparız” mesajını iletti.

Olayın ardından yapılan şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin F.D. (20), F.K. (17) ve videoyu çeken K.Ö. (14) olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.