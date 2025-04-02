RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı: 'Gereği yapılacaktır'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından yapılan boykot çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
RTÜK’ten boykot çağrılarına takip uyarısı: 'Gereği yapılacaktır'
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Şahin, “Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrıları, Türkiye’nin değerlerini ve kazanımlarını sarsmaya yönelik girişimlerdir. Ancak bu büyük millet, emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

RTÜK Başkanı, boykot çağrılarına destek veren yayınların takip edildiğini belirterek, “Bu tür çağrılarda bulunan kanallar ve yayınlar, izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliği zedeleme çabalarının amacına ulaşamayacağını vurgulayan Şahin, RTÜK’ün milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edeceğini dile getirdi.

"Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur" diyen Şahin, Türkiye’nin güçlü medya yapısını koruma kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.

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