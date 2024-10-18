RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına yeni etik ilkeler!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarına yönelik "Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri"ni belirledi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı ve hazırlanan ilkeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen ilkelere göre, özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, kişilerin özel hayatına dair bilgi, belge ve kayıtlar asla yayınlanmayacak. Katılımcılar, kendi özel hayatları veya üçüncü kişilere ait konularda beyanda bulunmaya zorlanamayacak. Program sunucuları ve uzman konuklar, katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına izin verilmeyecek.

Kuşak programında kullanılacak yorumlar ve içeriklerin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olmaması gerekmektedir. Toplumsal yaşam alanında kabul edilemeyecek söz ve davranışlara yer verilmeyecek.

Editoryal sorumluluk çerçevesinde, yayının canlı ya da banttan yayınlanması fark etmeksizin, Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca, kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya konuk olarak alınmayacak. Bu kitleye yönelik yayınlarda, istismar edici konuşmalardan ve suçlayıcı ifadelerden kaçınılacak.

Şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecek. Cinsel taciz, tecavüz gibi konuların meşrulaştırıcı, hafifletici veya kışkırtıcı şekilde yayınlanmasına izin verilmeyecek. Kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya normalleştiren içerikler ile katılımcıların bu tür yorumlarına da müsaade edilmeyecek. Bu çerçevede, RTÜK tarafından açıklanan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler"e aykırı yayınlar yapılmayacak.

Ayrıca, soruşturması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecek. Lekelenmeme hakkı gereği, kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasına yönelik olarak aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecek.

RTÜK, toplumda suç ve suçluluğun kanıksanmasını engellemeyi ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırılmasını önlemeyi hedefliyor. Bu nedenle, belirlenen ilke kararlarının uygulanıp uygulanmadığını sıkı bir şekilde takip edecek. Kararlara uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak.