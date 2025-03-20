Rtük’ten Now tv, Szc tv, Halk tv ve Tele1’e ceza! İşte gerekçeler

RTÜK, bazı programlarda yargıyı etkilemeye çalışıldığı, halkı sokağa çağıran provokatif yorumlar yapıldığı ve kamu düzeninin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yaptırımların kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

RTÜK, Halk TV’de yayımlanan Rota programında, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un küfür ve argo içeren ifadelerinin 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan ceza uyguladı.

SZC TV’deki Öncesi Sonrası programı ile Tele1’de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sunduğu 18 Dakika programında kullanılan ifadelerin, İslam dünyasını hedef aldığı ve mezhepsel gerilimleri artırabilecek nitelikte olduğu belirtilerek her iki kanala da ceza verildi.

RTÜK raporuna göre:

SZC TV’de “Suriye'de camilerde Alevilerin katli vacip türü fetvaları” şeklindeki ifadelerin, bölgedeki gerilimi artırabileceği değerlendirildi.

Tele1’de Merdan Yanardağ’ın, “İslam dünyasında büyük bir Orta Çağ yaşandığı, bu nedenle gelişim sağlanamadığı” yönündeki ifadeleri, dini değerleri aşağılayıcı ve ayrımcılık içeren unsurlar taşıdığı gerekçesiyle cezaya tabi tutuldu.

Her iki kanal da 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan ‘ayrımcılığı teşvik eden yayın yapılamaz’ hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan yaptırıma uğradı.

RTÜK, Akıllı TV’de sohbet ve arkadaşlık hatları tanıtımına ve mevzuata aykırı sağlık beyanlarıyla ürün satışına yer verildiğini tespit etti. 10 gün süreyle yayın durdurma kararı alındı.

RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde, bazı yayıncı kuruluşların adalete olan güveni sarsmaya yönelik yorumlar yaptığı ve kamu düzenini bozacak söylemler kullandığı gerekçesiyle cezalar verdi.

Üst Kurul toplantısında:

NOW TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat

Halk TV’de Kürşad Oğuz ile Rota ve Sorel Dağıstanlı ile Parantez

SZC TV’de Özlem Gürses ile Para Politika

Tele1’de Habere Doğru

programları nedeniyle ilgili kanallara yayın durdurma ve idari para cezası uygulandı.

RTÜK uzmanları, bu programlardaki bazı yorumların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, yargı makamlarını etkilemeye çalıştığını ve vatandaşları sokağa çağırarak kamu düzenini tehdit ettiğini belirtti.

6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmüne aykırı olduğu tespit edilen yayınlar nedeniyle, üst sınırdan yaptırım uygulandığı açıklandı.