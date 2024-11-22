Ruhsatsız silah taşıyanlara hapis cezası
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince "Mercek" operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silahın yakalandığını açıkladı.
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Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.
Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2024
"Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;
a) Kanun… pic.twitter.com/lgiTWytcqU
Kaynak: TRT Haber