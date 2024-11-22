Ruhsatsız silah taşıyanlara hapis cezası

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.

