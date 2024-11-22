Ruhsatsız silah taşıyanlara hapis cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince "Mercek" operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silahın yakalandığını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Ruhsatsız silah taşıyanlara hapis cezası
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Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi.

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Kaynak: TRT Haber

ruhsatsız silah içişleri bakanlığı
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