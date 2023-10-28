Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Kuruluş Yıllarındaki Türk-Rus Dostluğuna Vurgu Yapan Paylaşım

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Türk-Rus dostluğuna vurgu yapıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Kuruluş Yıllarındaki Türk-Rus Dostluğuna Vurgu Yapan Paylaşım
Editör: Uğur Çam

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk-Rus dostluğuna vurgu yapan bir paylaşım yaptı. Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda, 1935 ve 1937 yıllarında açılan Kayseri ve Nazilli tekstil fabrikalarının açılış dönemlerine ait fotoğraflar yer aldı. Yapılan paylaşımda, "Sovyet teçhizatının temini sayesinde 1935 ve 1937 yıllarında Kayseri ve Nazilli'de tekstil fabrikaları açıldı. Başbakan İsmet İnönü bunu "Sovyet sanayisinin harika eserleri, ebedi dostluğun simgesi" olarak niteledi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Kuruluş Yıllarındaki Türk-Rus Dostluğuna Vurgu Yapan Paylaşım - Resim : 1

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Kuruluş Yıllarındaki Türk-Rus Dostluğuna Vurgu Yapan Paylaşım - Resim : 2

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Kuruluş Yıllarındaki Türk-Rus Dostluğuna Vurgu Yapan Paylaşım - Resim : 3

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