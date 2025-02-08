Sabah servisi faciası! 18 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sabah servisi faciası! 18 yaralı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Bandırma’dan yola çıkan ve Gönen-Bandırma kara yolunda seyir halinde olan midibüs, Buğdaylı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü D.A. ile birlikte araçta bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar arasında İ.Ş, N.E, G.A, O.C, N.Ç, İ.Y, Y.K, İ.U, Ş.K, E.K, E.B, A.Ç, H.B, E.E, E.O, Ş.A. ve Ö.Ş. bulunuyor.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra yaralıları Bandırma ve Gönen Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza yapan işçi servisi, sabah vardiyasına giden işçileri taşımak için Bandırma’dan yola çıkmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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