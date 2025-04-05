Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havalimanına inemeyen bazı uçaklar İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi

Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur atarken yakıt kritiğine giren 29 uçak İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanından planlanan kalkışlar da gecikmeli icra edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun sisin ardından seferler, saat 08.30'dan sonra normale dönmeye başladı.

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