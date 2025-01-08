Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı kararı

Başsavcılığın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmaları devam ederken, Sadettin Saran hakkında mevcut dosyanın gidişatına göre yurt dışına çıkış yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran'a, dosyanın seyri gereği şu aşamada yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaktadır" denildi.