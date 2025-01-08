Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sadettin Saran’a yurt dışına çıkış yasağı kararı
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Başsavcılığın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmaları devam ederken, Sadettin Saran hakkında mevcut dosyanın gidişatına göre yurt dışına çıkış yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran'a, dosyanın seyri gereği şu aşamada yurt dışına çıkış yasağı uygulanmaktadır" denildi.

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