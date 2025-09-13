Sağlık Bakanı duyurdu: 17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı

Sözlerine Samsun’un tarihsel önemine değinerek başlayan Bakan Memişoğlu, “Samsun İstiklal Mücadelemizin başlangıç noktası. Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki kahramanların ilk adımı attığı ve mücadeleyi başlattığı yer. Aynı zamanda o mücadelede İstiklal madalyası kazanmış bir ilimiz.” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ YIL SONUNDA HİZMETE AÇILIYOR

Sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, “Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi bu sene sonu itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.” sözleriyle Samsun’da inşaatı süren dev projeyi duyurdu.

Bakan ayrıca Tekkeköy’de yapımı devam eden 250 yataklı hastanenin gerektiğinde 400 yatağa çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “İnşallah 2026 sonundan itibaren hizmet vermeye başlayacak şekilde planladık ve inşaatını hızlı bir şekilde bitiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atakum’da inşaatı süren hastane için de açıklama yapan Memişoğlu, çalışmaların yüzde 25-30 seviyesinde olduğunu, bu tesisin de 2027 yılında Samsunluların hizmetine sunulacağını kaydetti. Ayrıca Ayvacık’ta 25 yataklı devlet hastanesi yapılacağını, İlkadım ilçesinde de yeni bir hastane planlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için yatırımların sürdüğünü belirterek, “Samsun’da 4 tane sağlıklı hayat merkezi var, buna ek 5 tane daha planlamamızı yaptık. Aile sağlığı merkezlerimizi de hem yenileceğiz hem de en az 10 tane daha Aile Sağlığı Merkezi devreye sokacağız.” dedi.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI GELİYOR

Atama bekleyen sağlık personeline de müjde veren Memişoğlu, “Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 bininin planlamasını yaptık. Bu ay itibariyle Cumhurbaşkanlığı’na ilettik. En kısa zamanda ilanları yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin sağlık alanında dünyaya örnek olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, yurt dışı temaslarını da hatırlatarak, “Moğolistan’ı, Çin’i ziyaret ettik. Önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri’ni, İngiltere’yi ve Avrupa’yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz.” dedi.

SİGARA VE BAĞIMLILIKLARA KARŞI ÇAĞRI

Konuşmasının sonunda topluma seslenen Memişoğlu, bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekti:

“Lütfen toplumumuzu tehdit eden bağımlılıklardan, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Bedenlerimizi hareket ederek, egzersiz yaparak ve iyi beslenerek koruyalım. Sigara içen vatandaşlarımızın hepsi bırakmak istiyor. Bırakmak için iradelerini ortaya koysunlar. Biz sağlıkçılar olarak her türlü yardıma hazırız.”