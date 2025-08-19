Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Hastanelerde QR kodlu temizlik uygulaması tüm Türkiye’de başlıyor

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ‘QR Kod Temizlik Uygulaması’nı Türkiye genelinde uygulamaya koydu. Farklı illerde pilot olarak başlatılan uygulama, artık tüm yurtta geçerli olacak.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar ve hastane çalışanları, ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyacını anında bildirebilecek. Tuvaletler ve asansörlere yerleştirilen QR kodlar cep telefonuyla okutularak, temizlik durumu "Temiz", "Kısmen Temiz" veya "Kirli" şeklinde değerlendirilebilecek. Yapılan bildirimler, ilgili temizlik personeline ve yöneticilere anında kısa mesaj (SMS) yoluyla iletilerek rutin temizlik süresi beklenmeden hızlıca müdahale edilmesini sağlayacak.

HİJYEN STANDARDI ARTACAK, MEMNUNİYET YÜKSELECEK

Uygulamanın temel amacı, hastanelerde hijyen standartlarını artırmak ve çalışan, hasta ile ziyaretçi memnuniyetini yükseltmek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, “Halkımızla ve personellerimizle birlikte tuvaletlerde olsun, asansörlerde olsun, temizlik yapılma şartlarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor. Ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz şartlar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik şartlarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz” dedi.

TELEFONLA HIZLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Uygulama sayesinde vatandaşlar cep telefonlarıyla temizlik ihtiyacını anlık olarak yetkililere iletebilecek. Dr. Usta, sistemin işleyişini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle bir kare kod uygulamasını, tüm tesislerimizde tuvaletlere ve asansörlere koymuş, yerleştirmiş olacağız. Kişiler, hastalarımız, personelimiz ve diğer ilgili kim varsa karekod uygulamasıyla birlikte telefonuyla karekodu okuttuklarında, karşılarına bir ekran çıkacak. Bu ekranda temiz, kısmen temiz ya da kirli şekliyle üç seçenekle birlikte kişiler bulunduğu ortamdaki şartlara göre kararını verecek ve bu sayede hemen temizlik durumunun değerlendirme şartı ortaya çıkacak.”

Usta, sistemin temizlik sürecini hızlandıracağına da dikkat çekerek, “Bu sayede de saatte bir yapılmak durumunda kalınan, temizlik eylemini gerekirse hemen 5 dakika sonrasında yapabilir duruma gelmiş olacağız” dedi.

TRABZON’DA UYGULANDI, MEMNUNİYET YÜZDE 30 ARTTI

Yeni sistemin pilot olarak uygulandığı Trabzon'da hasta memnuniyetinde yüzde 30 artış sağlandığı belirtildi. Dr. Hakan Usta, “Biz bunu özellikle il müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen şartı için söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Usta, uygulamanın temizlik sürecinde esneklik sağladığını ve hijyen koşullarını güvenli hale getirdiğini belirtti. “Her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak son derece daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz” dedi.

Usta, uygulamanın güven duygusunu artırdığına dikkat çekerek, “Aslında kullanım şartlarından kaynaklı sıkıntılar olduğu için buradaki temizlik şartlarının sağlanmasıyla ilgili talepler tabii ki oluyordu. Temizlik sağlandıkça vatandaşlar bazen deneme de yapabiliyor acaba gerçekten yapılıyor mu diye. O da sağlandıkça güvenin artmasına yol açmış olduk” diye konuştu.

QR kod uygulamasının başlangıç noktasının tuvaletler olduğunu, sonrasında asansörlerin de sisteme dahil edildiğini belirten Dr. Hakan Usta, “Burada çıkış yolu tuvaletlerdi. Sonrasında Trabzon olarak bunu asansörleri de eklemiştik. Ama birçok alanda yine kullanılabilir bir proje bu. Amacımız hijyenin üst seviyelere tırmanmasını sağlamak. Tabii ki hastanelerimiz, illerimiz daha farklı uygulamalarla bunu daha da geliştireceklerdir” dedi.

Dr. Usta son olarak, “Amacımız çalışan ve hasta güvenliğini artırabilmek, daha üst seviyelere çıkartabilmek. Bu anlamda temizlik de hijyen de bunlardan biri. Biz de bunu önemsediğimizi, özellikle halkımıza ve çalışanımıza tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Bize güvensinler elimizden geldiğince daha hijyenik ortamları çalışanımıza ve hastalarımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.