Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan uyarı: Her an 7’den büyük deprem olabilir

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe yol açarken, gözler olası Marmara depremine çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, çarpıcı uyarılarda bulundu.

Yurttaşlar, “Balıkesir depremi İstanbul’u tetikler mi? Büyük Marmara depremi ne zaman olacak?” sorularını araştırırken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ersoy, “Marmara’da her an 7’nin üzerinde bir deprem olabilir” diyerek uyardı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen deprem söyleşisinde konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Doç. Dr. Özkan Cindoruk, 1999’dan bu yana atılan adımları ve eksiklikleri değerlendirdi.
Ersoy, “Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız. Türkiye’de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok” diyerek afet kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"TOPLUM ACİLEN BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Depremlerde en büyük sorunun bilinçsizlik olduğunu söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
“Her küçük sarsıntıdan sonra ne yapacağımızı tartışıyoruz. Türk insanında dayanışma kültürü var ama afet kültürü yok. Gelecek nesle ne yapacaklarını öğretmeli, yapılarımızı da buna göre güçlendirmeliyiz. 2023 depremleri, yapılanların yetersiz olduğunu gösterdi. Daha dirençli şehirler kurmamız şart.”

"BU DEPREM TEK OLMAYACAK"

Batı Anadolu’da uzun süredir büyük bir deprem yaşanmadığını belirten Ersoy, “1970’ten beri Batı Anadolu’da deprem olmadı. Balıkesir depremi beklenen bir depremdi. Büyük yıkım olmadı ama Sındırgı depremi tek olmayacak. Bundan sonra da bölgede depremler yaşanabilir” dedi.

Önceki uyarılarının gerçekleştiğini hatırlatan Ersoy, “Biz kahin değiliz, bilimsel gerçekleri söylüyoruz. Marmara’da 7’den büyük deprem her an olabilir. Üstelik sadece kuzey kolunu konuşuyoruz, güneyde de 7’ye varan depremler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

