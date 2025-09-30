Sahnedeki sözleri başına bela oldu! Ünlü komedyen tutuklandı

Komedyen Egemen Şimşek, bir sahne performansında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komedyen Egemen Şimşek’in sahne aldığı bir gösteride kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepki topladı. Gösteriden alınan kesitler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve yoğun tartışmalara neden oldu. Tepkilerin büyümesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen 49 yaşındaki Egemen Şimşek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME “TUTUKLAMA” KARARI VERDİ

Ekonomim'e göre, adliyeye çıkarılan Şimşek hakkında mahkeme, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklama kararı verdi.

