Son dakika! Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerinde manipülasyon tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda İstanbul ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 2024/293366 sayılı dosya kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespiti nedeniyle şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27.09.2025 günü gözaltına alınmıştır.

İfade ve diğer adli işlemleri takiben 30.09.2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştır.

Kapsamlı soruşturma gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.”

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST

Başsavcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen bulunuyor. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.