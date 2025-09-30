Otobüste kriz! Yolcularla tartışan sürücü aracı durağa çekip aşağı indi

Bursa’da şehir içi otobüsünde yaşanan gerginlik, yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü ile kadın yolcular arasındaki tartışma, trafiği ve seferi aksattı.

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Yoğun trafikte seyreden otobüste bazı kadın yolcular, durak harici bir noktada inmek istedi. Ancak otobüs sürücüsü kuralları gerekçe göstererek bu talebi reddetti. Bunun üzerine bir kadın yolcu, otobüsün camlarına vurarak tepki gösterdi. Aynı yolcu, sürücüyü polise ihbar etmekle de korkutmaya çalıştı.

“POLİS GELENE KADAR KAPILARI AÇMAYACAĞIM”

Gerginlik artınca otobüs sürücüsü, yolculara dönerek “polis gelene kadar kapıları açmayacağını” söyledi. Kadın yolcuların sert tepkisi üzerine sürücü bu kez kapıları açarak, “haydi boşalt boşalt!” diye bağırıp yolcuları araçtan indirmeye çalıştı. Ancak yolcular bu kez de otobüsten inmeyi reddetti.

Yaşanan kriz giderek büyürken sürücü, İzmir yolu üzerindeki bir AVM’nin önünde bulunan durağa otobüsü park etti. Ardından aracı terk eden sürücü, aşağıya inip sigara yaktı. Bu durum yolcuların öfkesini daha da artırdı. Kadın yolcular işlerine geç kaldıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra sürücü yeniden otobüse binerek aracını çalıştırdı ve seferine kaldığı yerden devam etti.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

