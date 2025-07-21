Sahte borsa tuzağı! 2,5 milyar liralık vurgun: 11 ilde 35 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın merkezli 11 ilde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, şüpheliler sosyal medya platformları üzerinden irtibat kurdukları vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek meblağlı dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundu.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN 2,5 MİLYAR LİRALIK PARA AKLANDI

Organize suç örgütünün, elde ettikleri suç gelirlerini “yatırım, finans ve kripto danışmanlığı” adı altında kurdukları paravan şirketlerle akladıkları tespit edildi. Söz konusu örgütün hesaplarında 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekiplerinin Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop illerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda örgütün elebaşları K.U. ve H.İ.K dahil toplam 35 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 33’ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı, diğer 1 kişi hakkında ise işlemler devam ediyor.

300 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA DA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgüte ait 10 araç, 16 arsa, 2 konut, 814 banka hesabı ve 35 kripto para cüzdanı dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 300 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda belge, dijital materyal ve dokümana da el geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlıkları ve görev alan jandarma personelini tebrik etti.