Karayollarında uyarı: Onarım ve bakım çalışmaları birçok güzergahı etkileyecek!

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Riva Kavşağı arasında bulunan V20 Viyadüğü üzerinde bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Ankara yönündeki şerit, 12 gün boyunca daraltılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 0-3. kilometreleri arasında, 30 Temmuz’a kadar sürecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-İzmir yönünde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden verilecek.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 16-18. kilometrelerde yürütülen derz değişimi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Adana yönünden trafik çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometreleri arasında, Eminlik Kavşağı’nda Adana yönünde süren yapım çalışması nedeniyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritlerden sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun İzmir istikametindeki 8-9. kilometreleri ise yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İzmir-Ankara yönünden çift yönlü olarak devam ediyor.

Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları sürerken, sürücüler güzergâhta kontrollü olarak ilerliyor.

Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresindeki Ünye-Yunus Emre Tüneli’nin Samsun-Ordu tüpünde yapılacak bakım nedeniyle trafik, diğer tüpten çift yönlü veriliyor.

Rize-Artvin-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerinde süren gelişim çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü tek şeritten kontrollü şekilde kullanılıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometreleri arasında sürdürülen asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu’nun 33-39. kilometreleri arasında farklı kesimlerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.