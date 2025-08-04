Sahte diploma çetesi skandalı büyüyor: Depremde vefat eden avukatların kayıtlarını silip, yerine hukuk mezuniyeti talep edenleri kaydetmişler!

Ankara'da yürütülen soruşturmada sahte diploma çetesinin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını silerek, hukuk mezuniyeti isteyen kişileri onların yerine kaydettiği ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahte diploma çetesi skandalı büyüyor: Depremde vefat eden avukatların kayıtlarını silip, yerine hukuk mezuniyeti talep edenleri kaydetmişler!
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Ankara'da sahte diploma çetesine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İddianameye göre, çete üyeleri 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sistemden sildi. Bu kişilerin yerine ise hukuk fakültesi mezunu olduğunu iddia eden kişilerin bilgileri işlendi. Sahte mezuniyet belgeleri E-Devlet'te de görüntülendi.

İlk dava kapsamında 134 kişi hakkında dava açılmıştı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli daha listeye eklendi. Çete üyelerinin, kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine ait elektronik imzaları da kopyalayarak çok sayıda sahte diploma ve sertifika hazırladığı ortaya kondu.

Çete üyelerinden Zeynep Karacan’ın, bir müteahhidi kandırarak E-Devlet’ine sahte diploma kaydı yaptığı, daha sonra bu kaydı silmek için 150 bin TL talep ettiği belirtildi. Karacan, parayı ödemeyeceğini söyleyen kişiye "şaka yaptım" cevabını verdi.

Bir başka mağdur ise sosyal medya ilanları üzerinden çeteyle iletişime geçtiğini, çeşitli meslek grupları için 70-80 bin TL ödediğini belirtti. Kendisinin tıbbi sekreterlik bölümü mezunu gibi gösterildiği ve bu kaydın da E-Devlet'te yer aldığı ifade edildi.

Her iki iddianamede de Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Zeynep Karacan, sahte diploma organizasyonunun yöneticileri arasında gösterildi. İddianamede BTK Başkanı, YÖK Daire Başkanı ve 14 farklı üniversitenin personelinin e-imzalarının da kopyalandığı yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi de şikâyetçiler arasında bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahte diploma
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