Büyükada'da sahilde erkek cesedi bulundu

Büyükada sahilinde denizde hareketsiz halde bulunan bir erkek cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın otopsisi yapılacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Büyükada'da sahilde erkek cesedi bulundu
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İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da sahilde bir erkek cesedi bulundu. Olay, saat 11.00 sıralarında sahil kesiminde meydana geldi. Denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan erkeği karaya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK BELİRLENEMEDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 25-30 yaşlarında olduğu bildirildi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit etmek ve ölüm nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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