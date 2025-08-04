Kerem Aktürkoğlu İstanbul’a mı dönüyor? Yıldız futbolcu için çılgın teklif!

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Portekiz ekibi Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Transferin perde arkasına dair bir diğer önemli bilgi ise Nicolo Schira’dan geldi. Schira, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını ve 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalanmasının planlandığını öne sürdü.

YÖNETİCİLER PORTEKİZ’E GİTTİ

Hürriyet’in haberine göre Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak üzere Portekiz’e gitti. Özel uçakla Portekiz’e giden Safi’nin, Benfica ile yapılan son görüşmelerin ardından Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

Transferin mali detayları netleşmemekle birlikte, haberde Kerem Aktürkoğlu’na yıllık 5 milyon Euro maaş önerildiği ileri sürüldü. Bonservis bedeli konusunda ise tarafların henüz kesin bir rakam üzerinde uzlaşmadığı öğrenildi.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Portekiz Süper Kupa finalinde Sporting’e karşı forma giymiş ve kupa zaferi yaşayan takımın bir parçası olmuştu. Bu maç, transfer iddialarının daha da alevlenmesine neden oldu.