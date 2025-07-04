Sahte diploma iddianamesi hazırlandı: 8 yıl 9 ay hapis talebi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “sahte diploma” iddiasına ilişkin soruşturma sona erdi. İddialara göre, İmamoğlu'nun “usulsüz şekilde yatay geçiş yaparak lisans diploması aldığı” öne sürüldü.

Haber Global'e göre, soruşturmayı tamamlayan savcılık, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye sunuldu.

Soruşturma sürecinin ardından Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Aynı zamanda, yürütülen adli süreç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.