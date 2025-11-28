Sahte e-imza operasyonunda 3. dalga: 123 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturmasının üçüncü ayağı tamamlanarak, toplam 123 şüpheli için iddianame düzenlendi. Soruşturma, yasa dışı üretilen e-imzalar kullanılarak çok sayıda kişinin sürücü belgesi sınav sonuçlarında değişiklik yapıldığı ve mesleki eğitim sertifikaları oluşturulduğu yönündeki tespitler üzerine derinleştirilmişti.

İddianame, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu ve 18 örgüt üyesi dahil olmak üzere 123 şüpheliyi kapsıyor. Hazırlanan iddianame, daha önceki davalarla birleştirme talebiyle Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi çok sayıda başlığı içeriyor. Üçüncü dalga soruşturmada, daha önceki dalgalardan farklı olarak, şüphelilerin ilk kez fiziki olarak belge oluşturduğu tespit edildi. Bu sahte mesleki eğitim sertifikaları kullanılarak işletme açıldığı da belirlenen bulgular arasında yer alıyor. Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Kadiroğlu'nun, örgüt üyelerine kod isimler verdiği, talimatlar yayımladığı ve toplantılar düzenleyerek görev dağılımı yaptığı da tespit edildi.

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı ilk olarak 7 Ocak'ta, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak sahte sürücü belgesi, üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesi iddialarıyla başlatmıştı.

Daha önceki soruşturma neticesinde sanıkların; BTK Başkanı, Başkan Yardımcısı, YÖK Eğitim ve Öğretim Başkanı ve 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeli dahil olmak üzere üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti. İlk dalgada 134 sanık hakkında 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İkinci dalga soruşturmada ise 30 Temmuz'da aynı suçlardan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme kararıyla mevcut dava dosyasıyla birleştirilmiş ve sanık sayısı 199'a ulaşmıştı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine nöbetçi ağır ceza mahkemesi kararı bozarak sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.

DDK İNCELEMESİ BAŞLATILMIŞTI

Konunun ciddiyeti üzerine, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da sürece dahil olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 16 Ekim'de DDK, sahte e-imza iddialarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatmıştı. DDK, elektronik imza sürecinin güvenilirliğinin korunması, suistimallerin önlenmesi ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği hakkında alınan tedbirleri ve yapılan işlemleri detaylıca araştırıyor.