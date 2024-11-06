Sahte fatura operasyonu: 57 şüpheli gözaltında

Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura bazlı bir suç amacına yönelik düzenlenen operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 60 milyon liralık sahte faturalarla büyük vergi faturalarının yol açtıkları tespit edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte fatura operasyonu: 57 şüpheli gözaltında
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fiş ve faturalama yoluyla kamu kurumlarını dolandıran suç işleyişine karşı Kocaeli merkezli bir operasyon başlattı. 4 ili kapsayan operasyon kapsamında 57 zanlı ele geçirilirken, yapılan aramalarda fatura üretimi kullanılan cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ve alıcı listeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki operasyonları devam ederken, ele geçirilen sahte faturaların toplamının yaklaşık 60 milyon lira olduğu belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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