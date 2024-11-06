Sahte fatura operasyonu: 57 şüpheli gözaltında

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fiş ve faturalama yoluyla kamu kurumlarını dolandıran suç işleyişine karşı Kocaeli merkezli bir operasyon başlattı. 4 ili kapsayan operasyon kapsamında 57 zanlı ele geçirilirken, yapılan aramalarda fatura üretimi kullanılan cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ve alıcı listeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki operasyonları devam ederken, ele geçirilen sahte faturaların toplamının yaklaşık 60 milyon lira olduğu belirlendi.