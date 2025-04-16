Şakir Paşa Konağı’nda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisindeki kara bulutlar dağılmıyor. Büyükada’daki Şakir Paşa Konağı’nda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şakir Paşa Konağı’nda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Büyükada’da, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin çekimlerinin yapıldığı tarihi konakta yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Adagazetesi.com.tr’nin aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenip zehirlenmediği ya da kalp krizi geçirip geçirmediği yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası morguna kaldırıldı.

Yangın üst kattaki bir odada başladı iddiası

Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada çıktığı ileri sürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Ancak itfaiyeye haber verilmesinde gecikme yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Dizi platosunda da yangın çıkmıştı

Aynı diziye ait bir başka yangın olayı da geçtiğimiz aylarda yaşanmıştı. Kartal’da kurulan bin 200 metrekarelik dev platoda çıkan yangın sonucu, Büyükada’daki köşkün birebir modellemesi olan dekor tamamen yanmıştı.

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