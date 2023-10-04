Saldırıyı Gerçekleştiren Teröristin Kimliği Belli Oldu! İçişleri Bakanlığı İsmini Açıkladı

Ankara'da 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını düzenleyen teröristlerden ikincisinin de kimliği tespit edildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Teröristin Özkan Şahin Olduğu Açıklandı

İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, hain saldırı girişiminin kahraman polisler tarafından engellendiğini ve teröristlerin de etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Teröristlerden birinin, yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. İkinci teröristin de kimliğinin belli olduğu duyuruldu. Buna göre diğer saldırganın da terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.