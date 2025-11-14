Şam’da art arda patlamalar! Roketli saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Suriye’nin başkenti Şam’da henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Roketli saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Suriye’nin başkenti Şam’da bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 ayrı patlamanın duyulduğu roketli saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Patlamanın nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, güvenlik ekipleri ve yetkililer olay yerinde incelemelerine başladı.

