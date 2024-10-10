Sanal dünyanın tehlikeleri: Çocuklar odalarında güvende mi?

Anne babalar geçmişte çocukları dışarı çıkınca başına bir iş gelmesinden korkardı... Bugünlerdeyse odasına kapanan çocuklar dijital dünyanın esareti altında kalıyor. Gerçek dünyadan uzak sanal bir dünyanın içindeler... Bu tehlikeye karşı ebeveynler ne yapmalı? İşte yanıtları.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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Anne babalar geçmişte çocukları dışarı çıkınca başına bir iş gelmesinden korkardı... Bugünlerdeyse odasına kapanan çocuklar dijital dünyanın esareti altında kalıyor. Gerçek dünyadan uzak sanal bir dünyanın içindeler... Bu tehlikeye karşı ebeveynler ne yapmalı? İşte yanıtları.

Çocuklar odaya kapanıyor, internete erişim ile dış dünyaya adım atıyor. Gerçeklerden kopuk, sanala bir dünya yaratılıyor. Birçok ebeveyn, çocuğunun kendi odasında güvende olduğunu düşünse de aslında durum tam tersi olabilir.

Çocuklar bu gruplarda hayvanlara eziyet, kadın cinayetlerini övme gibi birçok suça teşvik ediliyor. Bazı gruplarda suçlar icraat olarak adlandırılıyor.

Kimi zaman çocukların fotoğraflarını, videolarını kaydedip şantaj yapıyorlar, kimi zaman yasa dışı yollarla kişisel verilere ulaşıyorlar.

"Eskiden dış dünya tehditlerle doluydu, bugün ise iç dünya en az dış dünya kadar tehlikeli hale geldi."

Peki, aileler bu tehlikeler karşısında ne yapmalı? Nasıl önlem almalı?

"Aileler, çocuklarıyla açık iletişim kurmalı ve dijital dünya konusunda eğitilmelidir. Eğer bir çocuk telefonunu ailesinden saklıyor ve göstermemek için uğraşıyorsa, bu bağımlılık noktasına geldiğinin işareti olabilir. Böyle bir durumda Yeşilay gibi kurumlara başvurmak önemlidir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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