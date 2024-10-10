Aydınlık Halk Korosu yeniden başlıyor: Sen de katıl!

Aydınlık Halk Korosu ve Müzik Akademisi 13 Ekim’de Şef Ekrem Ataer önderliğinde yeniden toplanıyor:

"Aydınlık Halk Korosu ve Müzik Akademisi iki ayrı noktada hareket etti. Hem öğretecek hem öğrenecek. Türkiye'nin bir koro birikimi var. Rahmetli Sarper Özsan'ın 1977'de kurduğu Aydınlık Korosu, Ruhi Su Korosu, 1984'te benim naçizane kurduğum Ekrem Ataer Halk Korosu, sonra tekrar 1266 kişiyle dünya rekoru sahibi olan yine Halk Koromuz. Biz biraz bunun harmanını yapıyoruz. Bütün ustalarımızın eli bu çalışmanın üzerinde olacak."

Geçmişin mirasını yol haritası yapacak olan Aydınlık Halk Korosu, Türkiye’nin zenginliklerini harmanlayarak bugüne taşıyacak.

"Marş da okuyacağız, Yunus'tan İlahi'de okuyacağız. Çünkü dikkat ederseniz bu millet sesini arıyor, kendi sesini arıyor. Şimdi biz buradan milletin, biz kendi sesimizi arıyoruz feryadına, isteğine. yanıt vermek durumundayız. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Şimdi hep beraber yapacağız."

Müziğe, sanata, Türkiye’ye gönül vermiş herkesin katılabildiği koronun notasında vatan, sözlerinde emek olacak.

"Şimdi diyorlar ki hep böyle hani Politik bir ima var ise mutlaka sol vardır o işin içerisinde. Hayır! Biz bu Hurizade Mustafa Itri'den de okuruz gerekiyorsa. Marşlar da okunacak. Gerekiyorsa Yasari Yasin Bey'in bir tecvidi de okunacak ve işçi sınıfıyla birlikte eylemlerdeysek orada da onlarla birlikte türkülerimiz, marşlarımız okunacak. Tam anlamıyla halk korosu olacak."

13 Ekim’de İstanbul Fatih’te bulunan Tamer Levent Sahnesinde saat 11.00’de başlayacak olan koroya, katılımlar ücretsiz.

"Her pazar saat 11'den 1'e kadar 2 saat orada buluşacağız. Ne yapacağız peki? Şarkı-türkü mü söyleyeceğiz? Hayır, tartışacağız. Konuşacağız, repertuarı birlikte belirleyeceğiz. Size tepeden bir repertuar gelmeyecek, hadi bakalım açın defteri, kalemi. O değil, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Bugün bunu söylemek gerekir, diyeceğiz gündemliği gerektiriyorsa, onu söyleyeceğiz."