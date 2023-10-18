Sanat Dünyası İsrail'e Tepki Gösterdi! Ünlülerden Filistin'e Destek Mesajları

İsrail'in saldırılarına sanat camiasından da tepkiler yağdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarihçi İlber Ortaylı " Tarihte, hiç bir ülke ve topluluk Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar trajedi yaşamış değildir." dedi.

Ünlü İsimler İsrail'e Tepki Gösterdi

Bir tepki de sineme oyuncusu Behzat Uygur'dan geldi. "Hastahane bombalamak insanlık suçudur" ifadelerini kullanarak İsrail'e tepki gösterdi. Şarkıcı Tarkan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade ederken, Demet Akalın da hastane bombalamanın insanlık suçu olduğunu söyledi. Oyuncu Alişan da İsrail'in katil olduğunu kaydetti. Piyanist Fazıl Say, "Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet." ifadelerini kullandı. Oyuncu Pınar Deniz de "Dünya bu zulme neden susuyor" diyerek gösterdi tepkisini. Oyuncu Selçuk Yöntem ise bu katliam son bulmalı paylaşımıyla İsrail'e tepki gösterip Flistin'e destek verdi.