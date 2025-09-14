Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 6 ilde 14 gözaltı, 10 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şanlıurfa, Konya, Sivas, Niğde, Kayseri ve Muğla’da toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.



YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda;

16 bin 687 dolar,

470 avro,

22 bin 925 TL nakit para,

çeşitli ziynet eşyaları,

1 ruhsatsız tabanca,

2 av tüfeği

ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

10 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.