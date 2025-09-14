Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt: " Hakkım haram olsun"

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ben gelince kaçıyorlar” sözlerine sert yanıt verdi.

Tekin, “Ben o değilim. Ben sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir” dedi. Ayrıca Tekin, “Özgür Özel’le görüşmem olmayacak, hakkımı hepsine haram ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİN ODAĞINDA: TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmasının ardından tartışmaların odağı haline gelen Gürsel Tekin, açıklamalarında şu satır başlarını paylaştı:

“Kısa süre içerisinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Olmamış yalanlarla gaza getirip bize saldırtmalar falan, umarım bu son olur.”

“BEN O DEĞİLİM”

Özel’in, “Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar” sözlerine Tekin şu yanıtı verdi:

“Sayın Özgür Özel’e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.”
“Ankara’daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara’da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Telefonumu 3 gün onlara bırakmak istiyorum, ben telefonuma güvenirim. Parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz. Yapmayın, ben sizin abinizim. Buna da son verin. Ben de inşallah davet bekliyorum.”

“HAKKIMI HEPSİNE HARAM EDİYORUM”

Tekin, Özel ile görüşmeyeceğini ve hakkını herkese haram ettiğini belirtti:

“Dünkü laftan sonra Özgür Özel’le görüşmem olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhlattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı yuhlattınız. Kafalarınız faşist. Sizin bu faşist kafalarınızdan dolayı AK Parti iktidar. Bugün inşallah son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum.”

gürsel tekin açıklama Özgür Özel
